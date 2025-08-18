Понедельник, 18 Августа 2025 12:04

АрмИнфо. Арестованный по делу <о теракте и захвате власти> депутат оппозиционной парламентской фракции <Айастан> Артур Саркисян убежден, что сфабрикованное дело в суде будет разнесено <в пух и прах>.

Напомним, что 9 июля суд арестовал Артура Саркисяна сроком на 2 месяца. Ему инкриминируется попытка совершения террористических актов и силового захвата власти в составе группы лиц во главе с архиепископом Багратом Галстаняном. Первое судебное заседание по данному делу назначено на 16:00 часов 19 августа.

<Прошло около 40 дней или больше с тех пор, как я и ещё более десятка участников нашей Священной Борьбы находимся под незаконным арестом.

Думаю, некоторые мои соотечественники были обеспокоены, где-то не исключая, что, возможно, это действительно уголовное дело, а не просто набор слов. Где-то они думали, что если такие серьёзные мысли высказываются с трибуны Национального собрания, возможно, это действительно уголовное дело, а не просто вода>, - написал Саркисян.

Между тем, отмечает арестованный депутат, несмотря на то, что с парламентской трибуны было объявлено об ожидаемых масштабных действиях, по прошествии 30 дней и объявлении об окончании предварительного расследования, подтвердилось только то, о чем говорили арестанты.

<Они не предприняли никаких масштабных действий, потому что им тут нечего делать, никаких звёздочек они не нашли, потому что и этот разговор они сфабриковали. Это не уголовное дело, это не уголовное преследование, это просто месть. Месть тех, кто не хочет униженного и фальшивого мира, месть тем, кто требует достойного мира>, - подчеркивает Саркисян.

По его словам, тюремное заключение и преследования больше никого не пугают и не угнетают, а, наоборот, ещё больше укрепляют.

<Уверен, что в ближайшем будущем это сфабрикованное обвинение в суде просто исчезнет у вас на глазах, потому что если чего-то нет, то как бы вы ни старались, оно не получится>, - написал Артур Саркисян.

Как говорится в кратком содержании обвинительного заключения Вазгену Петросовичу Галстаняну (мирское имя архиепископа Баграта Галстаняна -ред.) предъявлено обвинение в том, что в течение нескольких месяцев осуществления инициированного и руководимого им движения <Священная борьба> он не смог достичь поставленной им перед движением цели - прихода к власти в Республике Армения способами, разрешенными Конституцией Республики Армения. Начиная с ноября 2024 года он приступил к ее достижению не разрешенным Конституцией Республики Армения способом, и для достижения этой цели ряд участников движения, в том числе Мовсес Шарбатян, Айк Шахназарян, Тигран Топалян, Лидия Манташян, Грайр Акопян, Каро Окумушян, Артур Саргсян, Игорь Саргсян, Ара Ростомян, Арсен Казарян, Арман Исраелян, Агван Аршакян, Армен Алексанян, Мигран Махсудян, Давид Галстян и другие, в составе группы по предварительному сговору приобрели необходимые средства и инструменты для совершения теракта и захвата власти, а также умышленно создали другие условия, тем самым подготовившись к узурпации власти.