 Понедельник, 18 Августа 2025 11:08
Александр Аванесов

Арам I: Власти Армении должны опубликовать и подробно представить общественности вашингтонские документы

Арам I: Власти Армении должны опубликовать и подробно представить общественности вашингтонские документы

АрмИнфо.  Власти Армении должны опубликовать и подробно представить общественности вашингтонские документы. Об этом накануне после литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы  заявил Католикос Великого Дома Киликийского Арам I.

По его словам, возможные последствия соглашения между Ереваном и Баку должны оценить политики и аналитики.

"Очевидно, что любой документ, основанный на односторонних уступках, может стать серьёзной угрозой. Это соглашение о будущем страны, поэтому народ также должен высказать своё мнение. Армения может стать ареной столкновения геополитических сил. Победа одной из них может быть выгодна Еревану, но поражение второй приведёт к серьёзным проблемам", - отметил Арам I

Он осудил аресты и уголовные преследования внутри Армении, призвав государство обратить внимание на антиармянскую политику Азербайджана и не забывать об Арцахе.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.  В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение, которая состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений. 

