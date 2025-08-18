Понедельник, 18 Августа 2025 10:48

АрмИнфо. Никол Пашинян вернулся из отпуска и опубликовал сразу три поста, из которых можно сделать вывод, что сегодня Арменией управляет человек, который по своему психическому и эмоциональному состоянию, мягко говоря, неадекватен (не соответствует) своей должности. С такой оценкой выступил заместитель председателя Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян в соцсети в своей записи под названием <Как объявить премьер-министра недееспособным>.

<За два месяца в Армении проходят три концерта - примерно с 22 тысячами, 31 тысячей и 41 тысячей зрителей. Это торжество жизни и мира, которое происходит в Армении. В реальной Армении, торжество жизни реальных людей. Молодцы!>, - гласит первый пост Пашиняна в соцсети Facebook.

Во второй записи Пашинян, реагируя на решение Комиссии по предотвращению коррупции извиняется за свой пост <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди> (Комиссия пришла к выводу, что данный пост премьера признаки нарушения статьи 48 Кодекса поведения -ред.).

<Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: <исповедаю Господу преступления мои>, и Ты снял с меня вину греха моего Пс.31.>, - говорится в третьей записи премьера РА.

То есть, отмечает Зурабян, первая запись свидетельствует о том, что Пашинян хочет представить количество людей, пришедших на концерты Земфиры, Дженнифер Лопес и Аркадия Думикяна, как результат своей миротворческой политики <Настоящей Армении>. Второй записью, извиняясь перед всеми за свои публичные непристойные высказывания, он признает, что не смог должным образом контролировать свои <эмоции>. В третьем посте Пашинян в псалме просит у Бога прощения за свои беззакония и тяжесть этих грехов.

<Всё это свидетельствует о том, что в лице Пашиняна мы имеем дело с человеком, неадекватно воспринимающим действительность, пытающимся доказать свою правоту совершенно посторонними, не имеющими отношения к делу явлениями, цепляющимся за любой позитив, чтобы скрыть привносимый им негатив, находящимся в состоянии тяжёлой внутренней психологической борьбы, неспособным даже контролировать свои эмоции ради государственности и общественной солидарности.

По большому счёту, мы имеем дело с клоуном, управляющим Арменией, или психически больным человеком, переживающим тяжёлые испытания, не столь важно>, - отмечает Зурабян.

По сути, замечает политик, речь идёт о дееспособности премьер-министра, которая в армянском законодательстве описывается следующим образом: лицо может быть признано недееспособным, если 1) оно страдает психическим расстройством, 2) не может понимать смысла своих действий или руководить ими.

<К сожалению, в отличие, например, от США, в нашей Конституции не предусмотрен чёткий конституционный механизм признания главы Республики Армения недееспособным. Если я не прав, прошу юристов ответить>, - резюмирует зампред АНК.