Понедельник, 18 Августа 2025 10:47

АрмИнфо. Предстоятели 22 зарубежных епархий Армянской Апостольской Церкви призвали власти РА освободить архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна.

В заявлении подчеркивается, что продолжающееся содержание под стражей двух высокопоставленных представителей духовенства - огорчающее явление.

"Полагаем, что до вынесения справедливого судебного решения арест может быть заменен на альтернативные меры, которые позволят им оставаться на свободе. Будучи хорошо знакомыми с жизненным путем двух наших духовных братьев, их личной и духовной деятельностью, а также их общественным авторитетом, мы убеждены, что, оставаясь на свободе, они никоим образом не будут препятствовать ходу расследования или судебного разбирательства", - говорится в заявлении.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Задержания и аресты продолжаются.