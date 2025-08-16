Суббота, 16 Августа 2025 13:38

АрмИнфо. 16 августа секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани. Об этом сообщает пресс-служба СБ РА.

Как отмечается в сообщении, Григорян поздравил Лариджани с назначением на должность секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран и пожелал ему успехов на этой ответственной и важной должности. Секретарь Совета безопасности РА подчеркнул, что между Республикой Армения и Исламской Республикой

Иран установлены институциональные связи, и выразил уверенность в том, что реализация имеющихся договоренностей будет продолжена, а в ближайшем будущем будут намечены новые направления сотрудничества.

Лариджани, в свою очередь, поблагодарил за добрые пожелания и подчеркнул, что отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана. Он также добавил, что армяно-иранское двустороннее сотрудничество всегда имело положительные результаты, и он готов внести свой вклад в рамках многосекторального взаимодействия.

В конце телефонного разговора Ларинджани пригласил Григоряна посетить Иран.