Суббота, 16 Августа 2025 13:19

АрмИнфо. Американский адвокат Роберт Амстердам, посетивший Армению по делу Самвела Карапетяна и архиепископов, ответил на пост руководителя аппарата премьер-министра РА Араика Арутюняна.

Напомним, что Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook: "Амстердаму мы противопоставим Роттердам".

" Руководитель аппарата премьер-министра Армении на просьбу о диалоге ответил непристойным каламбуром, который демонстрирует безнаказанность, с которой действует это правительство", - написал адвокат в своём микроблоге в X.