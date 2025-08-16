Суббота, 16 Августа 2025 12:23

АрмИнфо. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, подписанное при участии США, является общей победой, Россия на протяжении долгого времени вела миротворческую работу в регионе. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Декларация о мирном урегулировании между Баку и Ереваном - это общая победа, победа разума", - сказал собеседник агентства, комментируя выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как отметил Водолацкий, именно РФ стояла у истоков мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, ведя миротворческую работу и сближая позиции Баку и Еревана. Российская сторона хочет мира для республик, которые входят в структуру СНГ, подчеркнул депутат ГД.

Он добавил, что Россия должна "четче и жестче" работать по Закавказью после подписания соглашения. "Самое главное, чтобы англосаксы не смогли создать точку напряженности в Закавказье, к которой они стремятся. Они всегда хотели поднять Кавказ против России. И не дай Бог, чтобы они через влияние на эти мирные процессы, которые происходят между Арменией и Азербайджаном, могли начать реализовывать свой хитрый план, создав там точку конфликта или раздражения. Поэтому Россия это отслеживает, естественно, суверенность и безопасность нашего государства - это приоритет нашего президента, и по закавказским республикам нам необходимо работать более четче, жестче", - сказал собеседник агентства.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер­министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном.