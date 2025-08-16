Суббота, 16 Августа 2025 12:11

АрмИнфо. 12 августа в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ, в котором приняла участие делегация во главе с начальником полиции Министерства внутренних дел Республики Армения - заместителем министра внутренних дел Арамом Казаряном. Об этом сегодня, 16 августа сообщила пресс-служба МВД.

Как отмечает источник, в повестку дня заседания вошли проект Концепции развития информационного взаимодействия министерств внутренних дел государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, а также сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией, повышение эффективности взаимодействия в области криминалистики, внесение изменений в нормативные акты компетентных органов по проведению межгосударственной оперативно-розыскной деятельности и другие вопросы.

Арам Казарян в рамках обсуждения приоритетных вопросов взаимодействия министерств внутренних дел государств - участников СНГ и вопроса реализации межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью затронул вопросы взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и предложил рассмотреть вопрос о развитии механизмов отраслевого взаимодействия, как с платформой Telegram>, так и с основными поставщиками криптовалютных услуг. Предметом обсуждения стали проблемные вопросы, связанные с борьбой с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. Было предложено углубить сотрудничество и в этом направлении, а также активизировать обмен информацией о методах и формах противодействия легализации (отмыванию) имущества и доходов, полученных преступным путем.

По 12 вопросам повестки дня приняты соответствующие решения. В рамках визита начальник полиции МВД РА - заместитель министра внутренних дел Арам Казарян вместе с другими участниками почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, возложив венок к Пискаревскому мемориальному комплексу от имени МВД РА.