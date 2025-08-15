Пятница, 15 Августа 2025 17:38

АрмИнфо. Армянская сторона заверила, что на границе не будут присутствовать военные атташе других стран.

Так, в беседе с журналистами, касаясь последних договоренностей между США, Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, заявил генеральный консул Ирана в Капане Мортеза Абедин Варамин. "Нам не интересно то, что заявляют другие. Для нас намного важнее позиция Армении по этому вопросу. И нас заверили, что "красные линии" Ирана будут учтены в этих вопросах", - заявил генконсул, касаясь разговора премьер-министра Никола Пашиняна и президента ИРИ Масуда Пезешкиана.

При этом он обратил внимание, что отсутствие вмешательства "из далека" будет в интересах и других стран региона. Однако, не смотря на это, он отметил, что иранская сторона придает важное значение решениям, принимаемым в Армении. "Граница Ирана и Армении имеет тысячелетнюю историю, наши страны всегда находились в хороших взаимоотношениях. С армянской стороны нас заверили, что граница будет сохранена. Мы, в свою очередь продолжим осуществлять свой личный контроль и влияние при необходимости", - резюмировал генконсул.

Напомним, что 9 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.

Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с Нахиджеваном. ТRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"), 42-х км дорога на юге Армении, которая перейдет под управление США на 99 лет. По мнению экспертов, это решение способно существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.