Пятница, 15 Августа 2025 15:48

АрмИнфо. Нарушение права, в конце концов, влечет за собой наказание, и оно просто неизбежно. Так в беседе с журналистами адвокат Арам Вардеванян прокомментировал продление ареста бизнесмена Самвела Карапетяна еще на 2 месяца.

Касаясь решения суда, адвокат обратил внимание на несколько противоречий. Он отметил, что по части отмывания денег, неоплате пошлин судья признал отсутствие обоснованных подозрений. Вардеваняна пояснил, что ходатайство прокурора снова касалось "призывов к захвату власти". "И это в условиях отсутствия реальных призывов. Речь идет о заявлении Карапетяна "Сделаем по-нашему", в котором он просто озвучил свою обеспокоенность в связи с нападками на Армянскую апостольскую церковь", - напомнил адвокат.

Вардеванян выразил недоумение тем, что именно в этом коротком заявлении в защиту ААЦ судья Тигран Давтян заметил обоснованное подозрение. "Более того, в отношении этого заявления судья решил предпринять меру пресечения в виде ареста", - посетовал адвокат.

Кроме этого, по словам Вардеваняна, такая мера была применена судьей якобы из-за наличия риска, что " бизнесмен попробует скрыться". "Это просто абсурдно, учитывая, что Самвел Карапетян публичная личность, более того, он ранее объявил о создании своего движения ", - заметил адвокат.

Вардеванян при этом обратил внимание на разные подходы к одним и тем же делам. По его словам, следствие по схожим производствам осуществляется в разные сроки. Адвокат уверен, что это говорит о предвзятости судьи. "Вместо того, чтобы представить обоснования продления ареста, судья заявляет, что нет новых оснований для прекращения задержания, что само по себе абсурдно ", - считает Вардеванян.

Между тем, он обратил внимание, что они обращались даже к специалистам, осуществляющим лингвистические анализы, которые подтвердили, что в данном Карапетяном интервью нет призыва к захвату власти. Однако, по словам адвоката, следователь это проигнорировал. "Но этого не мог не заметить судья. Выходит, что Тигран Давтян ничем не отличается ни от судьи Армена Даниеляна и Артака Карапетяна (своим решением заключили под стражу Самвела Карапетяна - ред.), а также Масиса Мелконана (вынес решение об аресте архиепископов - ред.). Мне неприятно это констатировать", - подчеркнул адвокат.

Касаясь их действий, Вардеванян отметил, что они незамедлительно подадут апелляционную жалобу. "Будут предприняты и дополнительные действия, о которых мы осведомим отдельно ", - резюмировал адвокат.

Отметим, что решением Антикоррупционного суда, срок содержания под стражей главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна продлен на 2 месяца.

Решение принял судья Антикоррупционного суда Тигран Давтян. По словам адвокатов, основанием для заключения предпринимателя под стражу послужило возможный "побег и воспрепятствование расследованию".

Адвокат Лиана Гаспарян сообщила журналистам, что сторона защиты намерена обжаловать это решение.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.