АрмИнфо. Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA) продолжит свою деятельность, а возможные изменения ее мандата будут обсуждаться между Ереваном и Брюсселем. Об этом Report заявила официальный представитель ЕС по внешней политике Анита Хиппер.

"В полномочия миссии входит наблюдать и докладывать о ситуации на местах с армянской стороны армяно-азербайджанской границы", - заявила представитель ЕС, отметив, что Европейский союз приветствовал парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и призвал стороны к его скорейшему подписанию и ратификации.

Напомним, что 23 января 2023 года Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Евросоюза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Цель заявленной Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении было включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии было выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA рассчитан на два года, ее оперативный штаб назначен в Ехегнадзоре.

Миссия начала функционировать 20 февраля 2023 года. В ее состав вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Кроме того, 11 декабря 2023 года по итогам заседания СМИД ЕС Верховный тогдашний представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении довести численность миссии до 209 человек.