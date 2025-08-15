Пятница, 15 Августа 2025 12:30

АрмИнфо. В ближайшее время премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Российскую Федерацию. Как передает ТАСС, об этом 15 августа журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Никол Воваевич две недели назад был в России. В достаточно ближайшее время мы также его ожидаем в России", - сказал он.

Вице-премьер РФ сообщил также, что на следующей неделе отправится в Ереван, чтобы обсудить работу Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). "На следующей неделе я лечу в Ереван. Сама поездка планировалась еще заранее, она связана с тем, что в нормативно-правовом регулировании Республики Армения появился нормативно-правовой акт, постановление правительства Армении, который, на наш взгляд, противоречит праву Евразийского экономического союза", - сказал Оверчук.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего визита. "Уже после произошла встреча в Вашингтоне, произошло подписание декларации. Поэтому также ожидается, что, возможно, будет встреча с [премьер-министром Армении] Николом Воваевичем Пашиняном, где мы обсудим определенные нюансы, которые связаны, прежде всего, с разблокированием коммуникаций в регионе Южного Кавказа", - добавил он.

Вице-премьер пояснил, что Россию интересуют вопросы, касающиеся ее интересов на Южном Кавказе, в том числе развитие железнодорожного сообщения.