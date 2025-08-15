Пятница, 15 Августа 2025 11:05

АрмИнфо. Боевой дух значительной части общества крайне заметен, когда речь заходит о защите <части> их прав, но подобный энтузиазм редко проявляется на фронтах, где решается будущее армянского государства. Такого мнения придерживается политический деятель, экс-глава Комитета госдоходов Армении Давид Ананян.

<Сегодня в общественной повестке Армении царит странный и опасный диссонанс. Объекты общественных чувств, эмоций и защиты прав находятся в резком противоречии.

Одна часть сосредоточена на судебном процессе по поводу срока содержания под стражей Самвела Карапетяна, обсуждая его правовые нюансы и политические последствия. Меньшая, но глубоко обеспокоенная часть проводит бессонные ночи, озаботившись онтологическими проблемами государства, которые могут определить нашу историческую преемственность.

И значительная часть общественности сделала главным объектом своей борьбы вопрос о неожиданной и непонятной стремительной продаже билетов на матч Армения-Португалия Федерацией футбола Армении. Боевой дух последней крайне заметен, когда речь заходит о защите <части> их прав, но подобный энтузиазм редко проявляется на фронтах, где решается будущее государства.

На фоне всего этого тот факт, что страну буквально отнимают у нас, проходит в сейсмической тишине. И пока трещат устои национального существования, наша общественная энергия продолжает рассеиваться по мелочам, оставляя незамеченной тень исторического разрушения, которая день за днем сгущается над нашими головами>, - написал Ананян в соцсети.