Пятница, 15 Августа 2025 08:38

АрмИнфо. Следователь подал явно необоснованное ходатайство, не преодолевшее минимальный порог обоснованности. Об этом журналистам сообщил один из адвокатов мецената, бизнесмена Самвела Карапетяна - Арам Вардеванян 14 августа во дворе Антикоррупционного суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста Карапетяну.

<Это ходатайство озаглавлено как <О Самвеле Карапетяне>, но никакого отношения к Самвелу Карапетяну оно не имеет. Условно, это мог быть любой из нас>, - сказал адвокат.

По его словам, еще 18 июня, когда была избрана мера пресечения в виде ареста Самвелу Карапетяну, было очевидно, что дело, в правовом смысле, является позорным. <Теперь же делается попытка реализовать продолжение этого правового позора>, - заявил Вардеванян.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.