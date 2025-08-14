Четверг, 14 Августа 2025 20:01

АрмИнфо.Почему и как возникла дискуссия вокруг терминов <Армянская история> и <История Армении>?, задается вопросом первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

<Сегодня на сайте <Грапарака> внимательно прочитал обширную статью историка Ваагна Акопяна по поводу дискуссии, возникшей и продолжающейся вокруг терминов <Армянская история> и <История Армении>. Название <Армянская история> в политическом плане никогда не было предметом для анализа ни со стороны государственных чиновников, ни со стороны историков, поскольку это воспринималось и как история Армении, и как история армян, то есть Армянского народа, и как история армянских эмигрантов.

В этом случае, естественно, возникает вопрос, почему и как возникла нынешняя дискуссия вокруг всего этого? Ответ очень прост: все идет от Никола Пашиняна - славной фигуры, которая не имеет ни малейшего представления об истории вообще и об истории Армении в частности и при этом считает себя всезнающим, еще и после сокрушительного и унизительного поражения от Азербайджана.

Напомню, как ранее во время совместного интервью с Алиевым Пашинян запинаясь хвастался достижениями Тиграна Великого. Трудно было представить себе более вопиющее и постыдное проявление провинциализма.

Что касается мотива автора вышеупомянутой статьи, желавшего угодить Пашиняну своими умственными упражнениями, то, конечно, об этом не стоит и говорить. Его коллеги- историки уже основательно отреагировали на это>, - написал Левон Тер-Пертосян.

Напомним, в январе 2024 года премьер-министр отметил необходимость преподавания истории в школах с большим акцентом на историю армянской государственности. После этого министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) выступило с предложением переименовать школьный предмет. Глава МОНКС Эанна Андреасян проигнорировала все замечания научного сообщества страны. Последние указывали наличие серьезных концептуальных, методологических и педагогических проблем в новоиспеченных учебниках, составленных автором, избранными МОНКС. Они подчеркивали необходимость создания учебника не одним человеком, а группой экспертов, специализирующихся на различных исторических периодах. Кроме того, было отмечено преобладание гипотетических подходов в тексте вместо опоры на неопровержимые факты.

Эксперты выражали убеждение, что власти Армении таким образом стремятся минимизировать историческое наследие армянского народа. Переименование предмета "История армянского народа" в "Историю Армении" рассматривалось как очередная антинациональная инициатива, поскольку история Армении охватывает более широкий спектр, включая историю армянского народа от Айка до Урарту, все армянские царства и богатую историю армянской диаспоры на протяжении веков. В то время как современная Армения формировалась всего два столетия назад, в основном в результате Геноцида армян и утраты независимости.