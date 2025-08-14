Четверг, 14 Августа 2025 17:41

АрмИнфо. Кабмин Армении 14 августа на очередном заседании одобрил порядок предоставления дополнительного финансирования для поощрения образовательных учреждений с высокими результатами деятельности, а также поддержки образовательных учреждений с низкими результатами деятельности. Решение вступает в силу с 1 сентября 2026 года, а предоставление финансирования, предусмотренного решением, будет осуществляться с 1 января 2027 года.

Как отмечается в пояснении к документу, в настоящее время процесс оценки эффективности деятельности образовательных учреждений состоит из внутренней и внешней оценки. Критерии оценки и порядок ее проведения установлены Правительством Республики Армения. Однако правоприменительная практика зафиксировала наличие определенных проблем в вышеуказанном нормативно-правовом акте, в частности, в критериях внутренней и внешней оценки деятельности общеобразовательного учреждения Республики Армения и действующем порядке ее проведения. Внутренняя оценка деятельности образовательного учреждения рассматривается как анализ его собственной деятельности. Последний должен быть направлен на совершенствование и развитие деятельности учреждения. Внешняя оценка, в свою очередь, проводится на основе результатов деятельности образовательного учреждения за последние три года, а также на основе результатов внутренней оценки деятельности последнего за последние три года. Данная процедура рискованна, поскольку в этом случае внутренняя оценка может рассматриваться как инструмент для выполнения образовательным учреждением требований внешней оценки, а не как инструмент внутреннего самоанализа. Такая взаимозависимость внутренней и внешней оценки окажет решающее влияние на достоверность и объективность результатов внутренней оценки. Данный механизм ограничивает подотчётность и прозрачность в системе образования, затрудняя выявление областей для улучшения и эффективное распределение ресурсов.

Как заявила министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения (МОНКС) Жанна Андреасян, вводится порядок предоставления дополнительного финансирования для поощрения высокоэффективных учебных заведений и поддержки неэффективных, который состоит из двух компонентов: первый компонент - это высокоэффективные школы, которым планируется предоставлять дополнительное финансирование на конкурсной основе в размере до 10 миллионов драмов в год, которое может быть направлено на текущие расходы, то есть эти работы должны быть направлены в основном на дополнительные программы повышения квалификации, внедрение новых методик, инновационных технологий и т. д.

<Очень важно, как будут отбираться школы: каждый год до 30 июня мы будем предоставлять им возможность подать заявку на конкурс. Конечно, есть условия для того, кто может подать заявку на конкурс. Например, мы будем учитывать долю учителей, прошедших добровольную сертификацию в школе>, - отметила министр.

Что касается неэффективных школ, Жанна Андреасян отметила, что будет оцениваться вся система, чтобы понять логику оказываемой им поддержки. <Ежегодно в октябре информационная система будет автоматически формировать отчёт на основе уже имеющейся подробной информации о каждой школе, согласно соответствующим критериям, и мы исключим 40 учреждений, зарегистрировавших самые низкие результаты, согласно данным информационной системы. Затем, на следующем этапе, Центр оценки и тестирования проведёт процесс проверки успеваемости или знаний учащихся в этих учреждениях, и мы также увидим ситуацию, связанную со знаниями и усвоением детьми в школах с самыми низкими показателями, согласно данным информационной системы. На основании этих двух результатов данных каждый год будем выбирать максимум 30 учреждений, к которым будут прикреплены школы или учреждения-менторы, которые будут оказывать им поддержку, и при поддержке наставников будет составлена программа улучшения, которая должна длиться 2 года>,

- сказала Андреасян, добавив, что в течение этого периода будет выделено дополнительное финансирование для проведения необходимых работ в школах в размере 5% годового бюджета, который не может быть меньше 5 миллионов драмов.

<Опыт показывает, что школы с низкими результатами нуждаются во внешней поддержке, а внутренних ресурсов недостаточно для преодоления этой трудности>, - сказала министр образования, науки и технологий, с сожалением отметив, что в Республике Армения есть школы, ни один из выпускников которых, например, по подает на поступление в вуз.

В список учреждений с высокими показателями не могут быть включены учреждения с менее чем 50 учениками, как и с низкими показателями. По словам министра, в список школ, получающих ежегодное финансовое стимулирование и поддержку, будут включены максимум 50 школ.