Четверг, 14 Августа 2025 16:58

АрмИнфо. Представители Омбудсмена Армении совершили визит в уголовно-исправительное учреждение "Ереван- Кентрон", чтобы оценить соблюдение прав задержанного главы военно­патриотической организации "Черная пантера", участника первой и второй арцахских войн Сероба Гаспаряна.

Как сообщили в пресс-службе офиса защитника прав человека, поводом для визита стали публикации в социальных сетях и средствах массовой информации, а также отдельные предупреждения, поступившие Омбудсмену, о состоянии здоровья Гаспаряна. Однако на данный момент офис ЗПЧ пока что не сообщил о результатах своего визита, тем более, о состоянии задержанного.

"После подведения результатов визита в рамках компетенции защитника прав человека будут предприняты соответствующие меры", - резюмировали в пресс-службе ЗПЧ.

Отметим, что ранее адвокаты Гаспаряна сигнализировали об ухудшении его здоровья. Они отмечали, что оно не совместимо с нынешней мерой пресечения. Гаспарян был задержан по делу "о подготовке захвата власти в Армении".

Напомним, что Следственный комитет Армении 18 сентября 2024 года сообщил об аресте троих из семерых подозреваемых в попытке организации захвата власти в Армении. Следствие утверждает, что в течение 2024 года для подготовки захвата власти, подозреваемые завербовали за 220 тысяч рублей в месяц граждан Армении и Арцаха. Вербовка проходила под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России и овладения навыками использования новых видов тяжелого оружия, а затем несения боевого дежурства после возвращения в Армению. Арестованный 18 сентября по делу о подготовке захвата власти Гаспарян не признает вину.