АрмИнфо. Любое несправедливое решение не останется безнаказанным. Подобным образом экс-премьер министр Армении Овик Абрамян прокомментировал по просьбе журналистов арест известного предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна.

На вопрос, почему он в таком случае не принимал участие в судебном заседании по его делу, Абрамян напомнил, что находился под административным надзором, а до этого под домашним арестом. Выразив обеспокоенность арестом Карапетяна, он подтвердил, что беспокойство вызывают и нападки на Армянскую Апостольскую церковь. <Мы все этим обеспокоены>, - сказал бывший чиновник.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминировали публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Уже в июле главе ГК <Ташир> было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.

Напомним также, что спикер Национального собрания, бывший премьер-министр Овик Абрамян был задержан 13 июня. Абрамян обвиняется в отмывании денег по ряду эпизодов, злоупотреблении должностными полномочиями и участии в незаконном предпринимательстве. Суд принял решение о применении меры пресечения в отношении бывшего чиновника в качестве домашнего ареста. В конце июля мера пресечения была изменена на административный надзор.

Абраамяну было предъявлено обвинение еще в апреле 2023 года.

Согласно следствию, он, занимая различные должности (депутат, мэр Арарата, губернатор Араратской области, министр территориального управления, вице-премьер, глава администрации президента, спикер парламента, премьер-министр), провернул сделку, в результате которой в 2008- 2015 гг. получил доход в 230,4 млн драмов.