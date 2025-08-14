Четверг, 14 Августа 2025 15:39

АрмИнфо. 28-летний участник арцахских войн Тигран Улубабян объявил с сегодняшнего дня голодовку. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Эрик Бегларян, обратив внимание на это событие Генпрокурора Армении, председателя Следственного комитета и Омбудсмена Республики.

Как отметил адвокат, одной из причин голодовки является применение ареста без достаточных и обоснованных доказательств, а также заинтересованность следователей в удержании Улубабяна в заключении. По словам Бегларяна, такой интерес они объясняют тем, что полицейские, избившие его подзащитного, являются представителями личного окружения данных следователей.

"Между тем, я дважды обращался с просьбой сменить следователя, но оба раз она была отклонена без достаточных на то оснований", - обратил внимание адвокат.

Еще одной причиной объявления голодовки, по его словам, стало то, что в деле следователи не проявляют должной принципиальности, что замедляет ход расследования и вызывает сомнения в его беспристрастности.

"Учитывая вышесказанное, я призываю пересмотреть ход уголовного преследования, примененного в отношении Тиграна Улубабяна, и, по возможности, передать уголовное дело другому следователю, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность расследования. Тигран Улубабян остался без родителей с обеих сторон, а его старший брат погиб на поле боя. Я надеюсь, что, по крайней мере, эта реальность послужит для вас поводом выполнить эту просьбу Тиграна", - резюмировал адвокат.

Напомним, что другой адвокат Роман Ерицян на своей странице сообщал, что в городе Ванадзор двое вооруженных мужчин в масках незаконно проникли в квартиру, которую снимает арцахская семья, угрожали убийством сначала женщине, затем ее малолетнему ребенку и похитили драгоценности из дома. В связи с произошедшим, потерпевшая вместе со своим родственником 28-летним Тиграном Улубабяном обратились в полицию. Как рассказал адвокат, в отделении полиции Тиграна отвели в кабинет начальника, где его <настоятельно призвали> взять на себя ответственность за ограбление. Получив резкий и негативный ответ, начальник отделения поручил полицейским "обработать" Тиграна, избить его. После 7 часов незаконного задержания Тиграна все-таки отпустили, строго наказав ему никому не рассказывать о случившемся. Ерицян также сообщил, что Тигран получает угрозы на фоне попытки придать огласке детали произошедшего.

Отметим, что отец и брат Тиграна Улубабян были убиты в Арцахе, а его мать умерла. Хотя Тигран - единственный сын в семье, он участвовал в четырехдневной, 44-дневной и недавней Арцахской войнах.