Четверг, 14 Августа 2025 13:20

АрмИнфо. Министерству окружающей среды Республики Армения переданы земельный участок площадью 1,687 га с ориентировочной рыночной стоимостью 645 млн 950 тыс. драмов, расположенный рядом с Ереванской телебашней, и земельный участок площадью 1,72 га с ориентировочной рыночной стоимостью 658 млн 586 тыс. драмов, расположенный на той же территории. Решение принято на заседании правительства 14 августа.

Напомним, что 7 августа на заседании кабмина генеральный прокурор Анна Вардапетян предложила разбить лес на возвращенных государству территориях рядом с Ереванской телебашней. Она заявила, что предлагаемым проектом за министерством окружающей среды закрепляется еще один участок земли площадью 1,7 га, расположенный вблизи Ереванской телебашни. Она сообщила, что кадастровая стоимость участка, приближенная к рыночной, составляет 1 млрд. 44 млн. драмов, что эквивалентно $2 млн. 686 тыс. <Это уже пятый участок земли рядом с телебашней, право собственности на который было восстановлено за Арменией в результате удовлетворения иска, поданного Генпрокуратурой в суд>, - отметила Вардапетян.

Таким образом, на территории, прилегающей к Ереванской телебашне, в результате удовлетворения требований Генеральной прокуратуры на сегодняшний день Республике Армения возвращено 5 земельных участков площадью около 7 гектаров, общая кадастровая стоимость которых составляет 3 млрд драмов или 7,8 млн долларов США. Все 5 земельных участков были закреплены за министерством окружающей среды Республики Армения.