Четверг, 14 Августа 2025 13:09

АрмИнфо. Наихудшим сценарием в случае игнорирования Арменией решения Стокгольмского арбитража станет обязательство выплатить полную сумму претензии с процентами, что соответствует размеру ежегодных расходов страны на здравоохранение и увеличит уровень государственного долга как минимум на 2,5-3 процентных пункта. Об этом пишет политолог Сурен Суренянц в связи с рассмотрением Стокгольмским арбитражем инвестиционного спора вокруг "Электрических сетей Армении" (ЭСА).

В этом ключе он привел несколько примеров подобных споров, которые завершались не в пользу страны. Так, по делу "нефтяная компания ЮКОС против России" Международный арбитраж вынес решение против РФ на сумму более 50 миллиардов долларов за нарушение договорных и юридических обязательств. "Оксидентал петролеум" против Эквадора - государство обязалось выплатить 1,77 миллиарда долларов при одностороннем расторжении инвестиционного контракта. А в деле между канадской горнодобывающей компанией Gabriel Resources против Румынии

- компания потребовала 4,4 миллиарда долларов за приостановку проекта по добыче золота. И хотя дело все еще продолжается, оно уже наносит серьезный удар по инвестиционной репутации страны", - заметил Суренянц.

Касаясь сценариев, которые ожидают Армению, политолог обратил внимание, что они могут быть и менее ущербными для страны. Наилучшим сценарием, по его словам, будем достижение компромисса, в результате которого сумма снижается до 100-150 миллионов долларов. "Это, конечно, большая нагрузка, но с ней можно справиться", - считает политолог.

Менее выгодным сценарием, но тоже возможным, Суренянц назвал решение арбитража обязать Армению выплатить около половины иска в размере 250 миллионов долларов. "Это составит около 3% расходов государственного бюджета и, возможно, приведет к сокращению финансирования госпроектов или привлечению нового долга", - отметил политолог.

Однако, Суренянц заметил, что при любом раскладе Армения уже столкнется с новым финансовым и имиджевым кризисом, который станет серьезным испытанием для правительства.

Напомним, что глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, который в связи со своей поддержкой Армянской Апостольской Церкви оказался за решеткой, и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг", а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, заявило, что решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено. Между тем, существует мнение, что подобное решение нанесет непоправимый ущерб имиджу страны и сделает ее менее привлекательной для привлечения зарубежных инвестиций.