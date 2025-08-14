Четверг, 14 Августа 2025 11:58

АрмИнфо. Опыт показывает, что любой документ, подписанный с Азербайджаном, требует от Армении односторонних обязательств. Об этом сообщает гражданская инициатива "Айакве" в связи с подписанной 9 августа декларацией между лидерами Армении, США и Азербайджана в Вашингтоне.

В "Айакве" в связи с этим напомнили о соглашении от 9 ноября 2020 года, по которому Армения перевыполнила все свои обязательства, а Азербайджан, в свою очередь, нарушил все. "Например, Азербайджан обязался обеспечить беспрепятственное движение по Бердзорскому коридору, удерживать свои вооруженные силы на позициях, которые они занимали на момент окончания войны, и не только. Однако 19 сентября 2023 года Азербайджан начал полномасштабные военные действия против Арцаха. И таких примеров множество", - отмечается в качестве примера в гражданской инициативе.

В связи с этим в "Айакве" выразили убеждение, что Армения никоим образом не выигрывает от трехсторонней вашингтонской декларации. "И даже непонятно, выиграет ли она на самом деле то, что предполагается по подписанной декларации, или нет", - резюмировали в гражданской инициативе.

Напомним, что 9 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.

Заметим, что подписанная декларация вызвала отрицательную реакцию в оппозиционных кругах. Многие эксперты склонны считать, что таким образом Армения открыла возможности для новых уступок.