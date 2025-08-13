|МИД РА: Ереван учитывает жизненно важные интересы Тегерана
АрмИнфо. 12-13 августа заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваан Костанян находился с визитом в Исламской Республике Иран.
Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе визита Костанян провел встречи с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Аракчи, заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Маджидом Тахтом Раванчи, советником Верховного лидера Исламской Республики Иран, главой Стратегического совета по внешним связям Камалом Харази и советником по международным вопросам Али Акбаром Велаяти, а также с советником президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи.
В ходе встреч Ваан Костанян подчеркнул, что Армения придаёт важность последовательной и публичной позиции Ирана о необходимости безоговорочного уважения территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ, подтвердив, что Ереван учитывает жизненно важные интересы Тегерана.
Замминистра высоко оценил поздравления и поддержку Ирана в связи с парафированием Соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", а также недавний прогресс на пути к нормализации отношений между двумя странами и установлению мира в регионе.
Ссылаясь на совместную декларацию, подписанную лидерами Армении, Азербайджана и США в Вашингтоне 8 августа, Ваан Костанян подчеркнул, что процесс разблокирования экономической инфраструктуры региона будет осуществляться в рамках полного уважения принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности стран, в соответствии с буквой и духом вышеупомянутой декларации.
В конструктивной атмосфере состоялся обмен мнениями о позициях Армении и Ирана по данному процессу, и была достигнута договоренность о поддержании постоянного диалога.
В ходе встреч замминистра также обсуждались запланированные на ближайшее время контакты на высоком уровне.
