Среда, 13 Августа 2025 19:34

АрмИнфо.Учитывая сложившиеся после вашингтонской встречи реалии, невозможно охарактеризовать пропагандистскую кампанию правящего режима иначе, как проявление откровенного цинизма и обмана. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Армянского национального конгресса Левон Зурабян.

"Поскольку власти пытаются представить нашему обществу вашингтонские соглашения как свою победную победу, давайте констатируем следующие отрезвляющие реалии: то, что власти Армении с восторгом пытаются представить как установленный мир, на самом деле является лишь согласием Армении на все унизительные условия, диктуемые Азербайджаном. Однако все это очень далеко от реального установления мира, поскольку Азербайджан по-прежнему отказывается подписать мирный договор, продолжает оккупировать международно признанные территории Армении, удерживать армянских заложников в тюрьмах, уничтожать культурное наследие Арцаха и все возможности для возвращения арцахских армян, вести экспансионистскую армянофобскую пропаганду на государственном уровне и предъявлять Армении дополнительные требования. При этом, Азербайджан не берёт на себя никаких обязательств отказаться от этих посягательств на Армению в этом процессе", - отметил политик

Он добавил, что фактически Армения имеет дело даже не с актом о капитуляции, который, пусть и на плохих и унизительных условиях, установил бы окончательный мир, а с непрерывным процессом капитуляции, конца которому, несмотря на все сделанные армянской стороной уступки, до сих пор не видно. "По непонятной причине, спустя 5 дней после подписания, три меморандума, подписанные между Республикой Армения и Соединенными Штатами, которые должны были представить нашему обществу условия и регламент создания "коридора Трампа" (именно этот термин использует Трамп), так и не были опубликованы. При этом, по данным авторитетного информационного агентства Reuters, соглашение предусматривает 99-летнюю аренду территории Армении Соединенными Штатами, которые, в свою очередь, должны передать ее частной компании с правом субаренды, что не может быть воспринято иначе, как ограничение суверенитета Республики Армения. Ситуация, вынуждающая Армению принимать все эти унизительные и, что еще важнее, вредоносные требования, продиктованные Азербайджаном, сложилась именно в результате разрушительной политики премьер-министра РА Никола Пашиняна за семь лет его правления. С 2018 года режим Пашиняна является виновником этих бесконечных катастроф, пытается представить иллюзию окончательного прекращения процесса катастроф как достижение, снимающее с него вину за принесённые нашей стране бедствия и потери. Учитывая эти реалии, невозможно охарактеризовать эту пропагандистскую кампанию правящего режима иначе, как проявление откровенного цинизма и обмана", - отметил Левон Зурабян.