АрмИнфо. Азербайджано-израильский альянс, продвигающий взаимные и отдельные интересы друг друга, опасен не только для всего региона, но и для отдельных стран, включая Армению, Иран и даже Турцию. Об этом говорится в аналитической заметке научно-аналитического фонда "Гегард", поступившего в АрмИнфо.

В этом ключе в фонде напомнили, что Израиль был одним из первых, кто официально признал независимость Азербайджана 25 декабря 1991 года. Кроме того, в 1992 году между странами были установлены дипломатические отношения, а в 1993 году в Азербайджане открылось посольство Израиля. "А с 2000-х годов израильское руководство придало новый импульс развитию взаимоотношений с Азербайджаном. Толчком для этого послужил успех партии "Наш дом Израиль" на выборах в Кнессет (парламент Израиля - ред.) и назначение ее лидера Авигдора Либермана заместителем премьер-министра и министром стратегического планирования", - отмечается в сообщении.

Как обратили внимание в "Гегард", именно при содействии этого чиновника Баку начал приобретать современную израильскую технику, которая использовалась, в том числе, в арцахской войне в 2016, 2020 и 2023 году. При этом в фонде заметили, что именно после войны в Арцахе и его оккупации это сотрудничество спустя 30 лет прямых контактов было выведено из тени. "Ведь фактически, торговое представительство Азербайджана в Тель-Авиве открылось только в июле 2021 года, а посольство Азербайджана в Израиле было основано в марте 2023 года ",

Кроме того, в "Гегард" обратили внимание, что хотя первоначальные данные о подписании контрактов на закупку израильского оружия относятся к 2008 году, есть информация о военной поддержке Израиля Азербайджану во время первой Арцахской войны, в частности, предоставление ракет Stinger. "Между тем, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2016 по 2020 год 69% вооружений, импортируемых в Азербайджан, поступали из Израиля, что составляет 17% от общего объема экспорта израильского оружия. Продажа оружия Азербайджану принесла Израилю не только экономические выгоды, но и при такой поддержке еврейское государство приобрело значительную платформу против Ирана", - отметили в "Гегард". В фонде в этом ключе напомнили о заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, что взаимоотношения между странами напоминают айсберг, большая часть которого находится вне поле зрения для посторонних. "Азербайджано-израильские отношения по­прежнему носят характер неофициального стратегического многоуровневого сотрудничества. Однако, хотя азербайджано-израильский альянс имеет положительное значение для обеих стран, он проблематичен для других стран региона из-за вызовов безопасности. В рамках указанного альянса гражданское население Азербайджана и Израиля используется в качестве "военной добычи", в то время как результаты достаются исключительно правящим семьям и их родственникам", - резюмировали в "Гегард".

Заметим, что Израиль является одним из ключевых партнеров Азербайджана в оборонной сфере и в мае этого года министры обороны обеих стран обсудили перспективы развития военного сотрудничества, в частности в военно-технической и военной образовательной сферах.