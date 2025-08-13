Arminfo.info


 Среда, 13 Августа 2025 16:16
Александр Аванесов

Самвел Карапетян выступил с анонсом о создании в ближайшие дни движения "Сделаем по- нашему"

Самвел Карапетян выступил с анонсом о создании в ближайшие дни движения "Сделаем по- нашему"

АрмИнфо.  Президент Группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян выступил с анонсом о создании в ближайшие дни движения "Сделаем по- нашему". Об этом он сообщил в своем заявлении, которое распространил Совет в защиту Самвела Карапетяна.

"Дорогие соотечественники! В ближайшие дни ожидаются два события, достойные внимания. Во-первых, завтра состоится судебное заседание по делу о моём незаконном аресте. Это касается не только меня. В соответствии с  решением, которое будет принято на этом заседании, станет ясно, существует ли правосудие в Армении. "Готовы ли судьи достойно выполнять свою работу или не побоятся дискредитировать себя в угоду небольшой группе?  Многие скажут, что ответ уже ясен, но давайте подождём и посмотрим. Во-вторых, вскоре мы представим общественности движение "Сделаем по-нашему". Эта инициатива сформировалась вокруг чётких идей и имеет большие планы для Армении.

Наши цели: развитие экономики, создание реальных возможностей для бизнеса и обогащения, укрепление семейных и национальных ценностей, восстановление репутации Армении как надёжного партнёра,

обеспечение права народа Арцаха на достойную жизнь, возвращение молодёжи веры в будущее путём развития системы образования,

сохранение и защита нашей Святой Церкви.  Наше движение основой формирования новой политической силы.  силы, которая нужна сегодня всем. Наши программы верны и  продолжим следовать  по нашему", - говорится в заявлении бизнесмена.

Отметим, что на 14 августа назначено рассмотрение в Антикоррупционном суде ходатайства о продлении срока ареста Самвела Карапетяна.

Меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. За этим последовало принятие парламентом РА пакета законодательных поправок, нацеленых на национализацию принадлежащего ГК "Ташир" компанию "ЭСА", а 18 июля решением главы КРОУ Романос Петросян был назначен временным управляющим "Электросетей" в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "ЭСА".  Полномочия Петросяна сохранятся до вступления в силу акта о результатах административного производства.

16 июля защита Карапетяна сообщила, что вместо прекращения уголовного производства и снятия ареста, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну недавно было предъявлено явно безосновательное новое обвинение в "отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний" без каких-либо данных. 

