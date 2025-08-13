Среда, 13 Августа 2025 16:10

АрмИнфо. Семья беременной Соны Мнацаканян, погибшей в результате наезда кортежа премьера Никола Пашиняна, требует от Арама Навасардяна (водитель автомобиля) компенсацию в размере 10 миллионов драмов.

Сегодня на судебном заседании отец Соны Мнацаканян подал ходатайство о компенсации в размере 10 миллионов драмов на оплату расходов на могилу и похороны Соны.

Однако суд не успел рассмотреть ходатайство, и заседание было отложено. Сегодня же суд должен был вынести приговор Араму Навасардяну.

Последний сегодня отказался отвечать на вопросы журналистов. Он лишь заявил, что не принимает предъявленное судом обвинение и не считает себя виновным. <Мне нечего сказать, прекратите. У меня нет желания говорить>, - заявил Навасардян, такжеотказавшись прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что кортеж сопровождал не Никола Пашиняна, а главу правительства страны.

Напомним, что 26 апреля 2022 года, около 18:05, в Ереване полицейская машина, сопровождавшая премьер-министра Республики Армения, сбила 29-летнюю беременную женщину на пешеходном переходе на перекрестке улиц Лео и Паронян в Ереване. Она была доставлена в медицинский центр <Наири>, где скончалась. 30 июля 2025 года майор полиции Арам Навасардян (водитель автомобиля) судом был признан виновным, а избранная в отношении него мера пресечения - подписка о невыезде из республики - оставлена без изменения. Суд назначил дополнительное судебное заседание для определения меры пресечения, которое состоится 13 августа в 12:00

Ранее в беседе с журналистами адвокат правопреемника погибшей женщины напомнил, что предварительная экспертиза подтвердила, что в действиях водителя имело место нарушение, он превысил скорость. Так, скорость <Тойота Прадо>, за рулем которой находился Арам Навасардян, на момент входа в перекресток и в условиях торможения составляла более 108 км/ч. Очевидно, что до этого момента скорость данной машины составляла минимум 120-130 км/ч, подчеркнул он. Между тем, скорость автомобиля сопровождения транспортных средств специального назначения, экскорт-сопровождения в городах и населенных пунктах не должна была превышать 100 км/ч, а она составляла примерно 108 км/ч.

Однако, указал адвокат, поскольку были уничтожены, либо умышленно сокрыты разговоры по рации, то есть, за это время, до аварии, невозможно также дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, какое указание было дано и было ли распоряжение увеличить скорость.

Наличие этих записей могло бы помочь проверить достоверность заявлений премьера Никола Пашиняна от 16 июля о том, что Мнацаканян сбила не его личная машина, а автомобиль сопровождения кортежа премьера в связи с чем он лично не имеет отношения к случившемуся. <Здесь есть одно обстоятельство, которое очень заботливо скрывается. А именно - кто распорядился увеличить скорость. Адвокат обвиняемого постоянно намекает на то, что ответственным за скорость является не Навасардян. То есть возможно ему была дана команда - увеличить скорость. Впечатление, что Арам Навасардян стал козлом отпущения>, - сказал Асланян. На сегодня МВД объясняет отсутствие записи технической неисправностью, которая имела место на тот момент.