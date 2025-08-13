Среда, 13 Августа 2025 16:04

АрмИнфо. Армения вошла в первую тройку стран, в которых россияне с детьми забронировали места в отелях в первую неделю сентября. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

За рубежом россияне с детьми забронировали больше всего отелей в первую неделю сентября в ОАЭ: доля направления составила 14,3%, за год спрос вырос в 7,5 раза. Далее следуют Казахстан (10,2%) и Армения (8,2%): первой страны не было в топе прошлой осенью, а спрос на жилье в Армении вырос в 4,3 раза.

В сентябре 2024 года российские туристы с детьми чаще отдыхали в Грузии, Италии и Испании, которые в 2025 году в топ не вошли.