Среда, 13 Августа 2025 15:11

АрмИнфо. В Москве внимательно изучили заявления руководителей МИД Ирана применительно к результатам состоявшихся в Вашингтоне переговоров между лидерами США, Армении и Азербайджана. Об этом 13 августа на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

По его словам, в России видят в этих заявлениях различные нюансировки и акценты. В ходе контактов с иранскими коллегами, продолжил представитель МИД РФ, неизменно придается важное значение вопросам стабильности и безопасности на Южном Кавказе. " Они это тоже знают, и координация между нашими ведомствами продолжается", - заметил Фадеев.

Он добавил, что оптимальным решением проблем Южного Кавказа является поиск и дальнейшая реализация решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей. "Подключение же других игроков должно лишь способствовать укреплению мирной повестки, а не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий", - сказал российский дипломат.

Напомним, что ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что попытки реализовать проект "Зангезурского коридора" столкнутся с решительной реакцией Тегерана. "Я повторяю, что любое правительство в регионе или за его пределами, намеревающееся повторить неудачный опыт прошлого, столкнется с жесткой реакцией Ирана.

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Арагчи отмечал, что вопрос Зангезурского коридора более не рассматривается, вместо него обсуждается транзитная дорога под суверенитетом Армении. По словам Арагчи, Иран неоднократно вел переговоры по этому вопросу с Арменией и Азербайджаном. 11 августа он провел телефонный разговор с главой МИД Армении.