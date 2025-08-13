Среда, 13 Августа 2025 15:08

АрмИнфо. Ни Россия, ни Армения, ни Азербайджан не заявляли о своем выходе из трехсторонних заявлений 2020-2022 г.г. Об этом 13 августа на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

По его словам, Москва готова оказывать содействие партнерам по всем направлениям армяно-азербайджанской нормализации, о чем неоднократно заявлялось руководством РФ.

Что касается "Маршрута Трампа", то, как подчеркнул Фадеев, МИД России изучит этот проект, детали которого пока не обнародованы. "Как мы уже отмечали, подключение внерегиональных сил должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать новых разделительных линий", - подчеркнул Фадеев, по сути, повторив заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой от 9 августа.

Напомним, что 9 августа Захарова отмечала, что подключение внерегиональных игроков к урегулированию на Южном Кавказе не должно

создавать дополнительных трудностей. Комментируя переговоры глав США, Армении и Азербайджана в Вашингтоне, она отмечала, что Россия заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания, одним из важнейших условий этого является всеобъемлющая нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, основанная на учете интересов народов обеих стран.

"Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", - заявила она, добавив, что до последнего времени Ереван и Баку утверждали, что предпочитают вести диалог напрямую, без внешней помощи. Представитель МИД РФ напомнила, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего Заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. По словам Захаровой, оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей - России, Ирана, Турции. "Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий. Хотелось бы избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. Из примеров на Южном Кавказе - присутствие в Армении наблюдательной миссии ЕС, деятельность которой постоянно вызывает раздражение у других регионалов", - говорилось в заявлении Захаровой.

"Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности, в отношении организации транзитных грузоперевозок через территорию республики. Нельзя игнорировать и тот факт, что граница Армении с Ираном охраняется российскими пограничниками, размещенными в соответствии с межгосударственным договором от 30 сентября 1992 года", - заявила Захарова.

Лидеры Армении и Азербайджана 8 августа при посредничестве США подписали декларацию о стремлению к миру, а также договор о создании транзитного коридора (Trump Route for International Peace and Prosperity), развитие которого будет обеспечиваться под контролем американской консорции. Также был объявлен роспуск Минской группы ОБСЕ и снятие ограничений на военное сотрудничество США с Азербайджаном.