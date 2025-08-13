Среда, 13 Августа 2025 14:53

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян извинился, выразил соболезнования, но не считаю уместным его сравнение премьерского кортежа с обычным автобусом. Об этом заявил 13 августа в беседе с журналистами правопреемник, отец беременной Соны Мнацаканян, погибшей в результате наезда кортежа премьера Никола Пашиняна.

Напомним, что 16 июля в ходе пресс-конференции на вопрос о том, почему никто не был привлечен к ответственности после того, как 26 апреля 2022 года один из автомобилей кортежа премьер-министра РА совершил наезд на перекрестке улиц Лео-Паронян в Ереване, в результате чего погибла 28-летняя беременная Сона Мнацаканян, Никол Пашинян заявил, что Мнацаканян сбила не его личная машина, а автомобиль сопровождения кортежа премьера в связи с чем он лично не имеет отношения к случившемуся. <Представьте, вы сидите в автобусе и последний совершает наезд, и теперь журналисты побегут за вами и спросят, почему вы сбили человека. Понимаете, это не мой кортеж - это, грубо говоря, <автобус> премьер-министра Армении, институт, обеспечивающий безопасность и транспортировку премьер-министра. Я сидел сзади. Если бы я находился за рулем одной из машин - другое дело. Хочу понять, при чем здесь я? Я сидел в машине, которая меня обслуживает, и через три машины происходит очень печальный инцидент. Я позвонил, выразил соболезнования. Идет судебный процесс. Что еще я должен сделать? Я даже не являюсь свидетелем по делу, потому что сам этого не видел - я сидел в машине и там же оставался. Скажем, вы находитесь в последнем вагоне поезда в метро, и в это время первый вагон совершает наезд на человека. Причем здесь вы?>, - отметил Пашинян.

По словам Мнацакана Мнацаканяна, адвокат обвиняемого майора полиции Арама Навасардяна (водитель автомобиля) прибегает к различным уловкам защиты подсудимого, и не раз обходил нормы морали. В частности, недавно адвокат Навасардяна Рубен Балоян заявил, что Сона Мнацаканян, возможно из-за своих политических взглядов умышленно не уступила, умышленно попятилась назад.

<Как можно подумать, что женщина на седьмом месяце беременности может пойти на такую политическую акцию? Тем более, что она только приехала в Армению, до того работала за границей. Политической было то, что моя дочь, поверив в перемены в Армении, оставила такую страну, как Дания, и вернулась в РА, где открыла дочернюю компанию>, - сказал он.

Касаясь судебного разбирательства правопреемник Соны Мнацаканян посетовал на неуместное затягивание процесса. Как считает он, делается это с целью выиграть время и добиться истечения срока давности по делу.

Отметим, что 30 июля 2025 года майор полиции Арам Навасардян (водитель автомобиля) судом был признан виновным, а избранная в отношении него мера пресечения - подписка о невыезде из республики - оставлена без изменения. Как пояснил тогда адвокат Соны Мнацаканян - Раффи Асланян, на данном этапе суд признал вину подсудимого - майора полиции Арама Навасардяна по части 2 статьи 242 и статьи 242 УК РА от 18 апреля 2003 года. По этой части потерпевшая сторона удовлетворена решением. Вопрос наказания будет рассмотрен на этапе дополнительных слушаний, которое состоится 13 августа в 12:00. Однако, по статье 244 наказание не будет назначено, поскольку по УК, вступивший в силу 1 июля 2022 года, оставление места дорожно-транспортного происшествия далее декриминализировано. Что касается наказания по части 2 статьи 242, то, как пояснил Асланян, на момент происшествия действовал старый Уголовный кодекс, по которому Навасардяну грозило лишение свободы до пяти лет. По новому УК инкриминируемое ему деяние предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы. Но с учетом того, что новый кодекс ужесточен, будет применен старый УК.

Адвокат также напомнил, что предварительная экспертиза подтвердила, что в действиях водителя имело место нарушение, он превысил скорость. Так, скорость <Тойота Прадо>, за рулем которой находился Арам Навасардян, на момент входа в перекресток и в условиях торможения составляла более 108 км/ч. Очевидно, что до этого момента скорость данной машины составляла минимум 120-130 км/ч, подчеркнул он. Между тем, скорость автомобиля сопровождения транспортных средств специального назначения, эскорт-сопровождения в городах и населенных пунктах не должна была превышать 100 км/ч, а она составляла примерно 108 км/ч.

Однако, поскольку, по словам адвоката, были уничтожены, либо умышленно сокрыты разговоры по рации, то есть, за это время, до аварии, невозможно также дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, какое указание было дано и было ли распоряжение увеличить скорость. Наличие этих записей могло бы помочь проверить достоверность заявлений премьера Никола Пашиняна от 16 июля о том, что Мнацаканян сбила не его личная машина, а автомобиль сопровождения кортежа премьера в связи с чем он лично не имеет отношения к случившемуся.

<Здесь есть одно обстоятельство, которое очень заботливо скрывается. А именно - кто распорядился увеличить скорость. Адвокат обвиняемого постоянно намекает на то, что ответственным за скорость является не Навасардян. То есть возможно ему была дана команда - увеличить скорость. Впечатление, что Арам Навасардян стал козлом отпущения>, - сказал Асланян. На сегодня МВД объясняет отсутствие записи технической неисправностью, которая имела место на тот момент.