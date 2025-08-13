Среда, 13 Августа 2025 13:19

АрмИнфо. Бывший депутат Национального Собрания РА Анаит Бахшян подвергла критике положения нового учебника по истории Армении, касающегося террористического акта, совершенного в парламенте страны 27 октября 1999 года.

"В новом учебнике по истории Армении очень кратко упоминается о факте государственного терроризма 27 октября 1999 года. Авторы не позаботились о том, чтобы представить исторические последствия резни, устроенной в парламенте Армении. История, как наука, должна давать учашимся способность и навыки анализировать исторические события, сопоставлять факты, проводить параллели между обезглавленным 27 октября 1999 года государством, и сегодняшней реальностью, чтобы они, как граждане РА, предотвращали подобные попытки на своих будущих рабочих местах и были убеждены, что Армения - это навсегда", - отметила Анаит Бахшян, чей супруг Юрий Бахшян также стал жертвой теракта.

По убеждению Анаит Бахшян, авторы учебника, к сожалению также не позаботились выделить ещё две строки для имён и фамилий шести других политических деятелей, убитых в тот день. "Эти люди, на мой взгляд, не были случайными гражданами, что, на мой взгляд, печально характеризует качество учебника по истории Армении", - подчеркнула экс-депутат.

Напомним, что 27 октября 1999 года группа террористов, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер- министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абрамяна. В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, некоторое время работавший на телевидении Армении, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян. Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр- Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд РА оставил приговор в силе.