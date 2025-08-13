Среда, 13 Августа 2025 13:17

АрмИнфо. Движение "Мать Армения" решительно осуждает провокационные действия против российской военной базы в Гюмри. Об этом говорится в заявлении движения.

"Так называемые прозападники заявили о подготовке акции против российской 102-й военной базы, расположенной в Гюмри. При любой другой власти существование подобных антиармянских сил и турецкой "пятой колонны" на нашем политическом поле было бы невозможно. Однако при нынешней власти, по понятным причинам, всё это не только терпится, но и фактически поощряется. Захватив Арцах, сделав территорию Сюника спорной и получив "Зангезурский коридор", наши оппоненты переходят к следующему пункту - процессу вывода 102-й военной базы, после чего полная капитуляция Армении перед Турцией и Азербайджаном станет лишь делом техники", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что "Мать Армения" решительно осуждает провокационные действия против российской военной базы, являющейся важным компонентом обеспечения безопасности Республики Армения. "Было бы трагично, если бы наше общество допустило такой шаг против себя. Они пытаются повторить то, что произошло 110 лет назад с людьми, ставшими свидетелями геноцида. Мэрия Гюмри и соответствующие правоохранительные органы должны в установленном законом порядке пресечь эти враждебные действия против российской военной базы и, в конечном счёте, интересов Республики Армения. "Мать Армения" будет защищать интересы РА всеми силами", - отмечается в заявлении.