Среда, 13 Августа 2025 12:30

АрмИнфо. Сопредседатели Армянской ассамблеи Америки (ААА) Оскар Татосян и Талин Якубян обратились с письмом к госсекретарю США Марко Рубио, призывая его предпринять срочные шаги по освобождению всех армянских заключённых, содержащихся в Баку, включая политическое руководство Нагорного Карабаха (Арцаха).

Сопредседатели направили письмо в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа, сделанные им 15 июля во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме. Трамп отметил, что мир между Арменией и Азербайджаном может быть близок. В письме подчёркивается, что право на возвращение и культурные проблемы армян Арцаха остаются нерешёнными. В письме содержится призыв к Соединённым Штатам поддержать истинное и справедливое решение, которое включало бы безопасное, добровольное и достойное возвращение. В нём также подчёркивается, что полный, прочный мир должен включать надёжные гарантии безопасности для Республики Армения, включая полный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении, а также чёткие последствия любого нарушения соглашения.

Это письмо госсекретарю Рубио последовало за предыдущим письмом сопредседателей президенту Трампу, в котором также содержался призыв к немедленному освобождению армянских заложников, чётким гарантиям безопасности армянскому народу, строгим последствиям нарушения Азербайджаном мирного соглашения и гарантиям основополагающего права на возвращение для армян Арцаха.