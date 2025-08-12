Вторник, 12 Августа 2025 19:48

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Согласно сообщению пресс-службы МИД, стороны обсудили реализацию договоренностей в рамках декларации, подписанной по итогам саммита в Вашингтоне, а также меры по укреплению доверия.

Мирзоян и Байрамов обменялись также мыслями по региональным вопросам и подтвердили готовность продолжить прямой диалог.