Вторник, 12 Августа 2025 17:10

АрмИнфо. Правопреемник беременной Соны Мнацаканян, погибшей в результате наезда кортежа премьера Никола Пашиняна, не получил от правительства Республики Армения никакой компенсации, более того, даже материальный ущерб, подлежащий возмещению в уголовном порядке, не был компенсирован в какой-либо мере. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат потерпевшей стороны по делу Соны Мнацаканян Раффи Асланян.

<Правительство Республики Армения предоставило 670 миллионов драмов правопреемникам 10 граждан, погибших 1 марта 2008 года, то есть по 67 миллионов драмов каждому, и эту огромная, непостижимую сумму теперь требуют от второго президента Республики Армения и других лиц по уголовному делу. И это в условиях, когда правопреемник Соны Мнацаканян, сбитой кортежем, сопровождавшим премьер-министра Республики Армения, не получил никакой компенсации от Правительства Республики Армения и вообще, более того, даже материальный ущерб, подлежащий возмещению в уголовном порядке, не был возмещен в какой-либо мере.

Конечно, это не имеет значения для правопреемника жертвы, Мнацакана Мнацаканяна, для которого важна только уголовная ответственность и суровое наказание виновных в смерти его дочери, но давайте просто зафиксируем это для того, чтобы разумные люди смогли сделать выводы>, - написал Асланян.

Напомним, что 26 апреля 2022 года, около 18:05, в Ереване полицейская машина, сопровождавшая премьер-министра Республики Армения, сбила 29-летнюю беременную женщину на пешеходном переходе на перекрестке улиц Лео и Паронян в Ереване. Она была доставлена в медицинский центр <Наири>, где скончалась.

30 июля 2025 года майор полиции Арам Навасардян (водитель автомобиля) судом был признан виновным, а избранная в отношении него мера пресечения - подписка о невыезде из республики - оставлена без изменения. Суд назначил дополнительное судебное заседание для определения меры пресечения, которое состоится 13 августа в 12:00.

В беседе с журналистами адвокат правопреемника погибшей женщины напомнил, что предварительная экспертиза подтвердила, что в действиях водителя имело место нарушение, он превысил скорость. Так, скорость <Тойота Прадо>, за рулем которой находился Арам Навасардян, на момент входа в перекресток и в условиях торможения составляла более 108 км/ч. Очевидно, что до этого момента скорость данной машины составляла минимум 120-130 км/ч, подчеркнул он. Между тем, скорость автомобиля сопровождения транспортных средств специального назначения, эскорт-сопровождения в городах и населенных пунктах не должна была превышать 100 км/ч, а она составляла примерно 108 км/ч.

Однако, поскольку, по словам адвоката, были уничтожены, либо умышленно сокрыты разговоры по рации, то есть, за это время, до аварии, невозможно также дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, какое указание было дано и было ли распоряжение увеличить скорость. Наличие этих записей могло бы помочь проверить достоверность заявлений премьера Никола Пашиняна от 16 июля о том, что Мнацаканян сбила не его личная машина, а автомобиль сопровождения кортежа премьера в связи с чем он лично не имеет отношения к случившемуся.

<Здесь есть одно обстоятельство, которое очень заботливо скрывается. А именно - кто распорядился увеличить скорость. Адвокат обвиняемого постоянно намекает на то, что ответственным за скорость является не Навасардян. То есть возможно ему была дана команда - увеличить скорость. Впечатление, что Арам Навасардян стал козлом отпущения>, - сказал Асланян. На сегодня МВД объясняет отсутствие записи технической неисправностью, которая имела место на тот момент.