Вторник, 12 Августа 2025 15:51

АрмИнфо. Достигнутые успехи в реализации Национальной программы школьного питания в Армении привели к значительному улучшению показателей посещаемости и успеваемости учащихся армянских школ. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Армении, представившая тематическое исследование Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Согласно исследованию, благодаря программе более 102 тысячи армянских школьников получают качественное питание. Кроме того, созданы дополнительные рабочие места, а также условия для прохождения персоналом школ программ профессиональной переподготовки. "В рамках программы также были переоборудованы кухни и школьные столовые, налажены закупки продуктов питания у местных производителей, разработаны и приняты национальные программные документы в этой сфере и не только", - добавили в посольстве.

В исследовании при этом обратили внимание на высокую эффективность сотрудничества между Россией, ВПП ООН и правительством Армении в рамках реализации программы. В связи с этим в диппредставительстве напомнили, что в период с 2010 по 2024 гг. Россия профинансировала 4 этапа проекта по школьному питанию в Армении на сумму 43 млн долл. США.

"В настоящий же момент реализуется 5-ый этап по развитию системы устойчивого питания в Армении в 2025-2030 гг с целевым взносом России в фонд ВПП ООН на сумму свыше 25 млн долл. США", - резюмировали в посольстве.

Напомним, что с 2010 года Всемирной продовольственной Программой успешно реализуется проект "Развитие устойчивого школьного питания", нацеленный на создание механизма предоставления горячего питания в средних учебных заведениях и постепенную передачу его на баланс Правительства Армении. Бюджет проекта составляет более 25 млн долл. США.