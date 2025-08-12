Вторник, 12 Августа 2025 15:49

АрмИнфо. Правящая в Грузии партия <Грузинская мечта> обеспокоена процессами, происходящими в Вашингтоне, которые предоставили США исключительное право развивать ключевые транзитные маршруты на Южном Кавказе. Об этом в интервью изданию <Квирис палитра> заявил политический аналитик Мириан Мирианашвили. По словам эксперта, сегодня можно наблюдать <четкое вмешательство американского политического контроля>.

<Было бы наивно считать, что Азербайджан, Армения или даже Турция являются строителями этого процесса и что заслуги принадлежат их элитам. Зангезурский коридор, который стал своего рода "первенцем" нового политического контроля, изначально считался объектом российского влияния. Это было закреплено в соглашении между Азербайджаном и Арменией в 2020 году, когда контроль и управление коридором должны были находиться в руках России.

Позднее турецко-азербайджанский тандем при активном участии армян вытеснил Россию из процесса, передав управление Турции. Теперь же выясняется, что американцы вытеснили из игры и Турцию, назвав его <коридором Трампа>.

По моей информации, турецкая верхушка крайне разочарована, но они не могут спорить с Трампом. Первоначально подписание соглашения планировалось в Стамбуле с участием Эрдогана, однако в результате драматических изменений последних недель ситуация полностью изменилась>, - отметил Мирианашвили.