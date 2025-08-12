Вторник, 12 Августа 2025 15:06

АрмИнфо. Зампред партии "Армянский национальный конгресс" (АНК) Левон Зурабян указал на положительный аспект подписанного 8 августа в Белом доме декларации о мирных отношениях Армении и Азербайджана.

<Если действительно будет установлен мир, очевидно, что ни одна реалистичная политическая сила, придя к власти, не сможет отказаться от этого варианта мирного решения. Нормальные политические силы обязаны сохранять верность принятым на международном уровне обязательствам, поскольку нарушение уже достигнутых соглашений может иметь для Армении более серьёзные последствия.

До сих пор политическая пропаганда Никола Пашиняна, по сути, шантажировала народ, эксплуатируя его страх перед войной. Его команда утверждала, что если не будет предпринят тот или иной шаг, война начнётся. А теперь они говорят, что страница войны закрыта, и мы стоим на пороге мира.

В этом есть и положительный момент: в результате может сложиться ситуация, когда команда Пашиняна больше не сможет эксплуатировать страх перед возобновлением войны, и народ в конечном итоге может потребовать привлечения к ответственности команды, которая привела Армению к провалу, понимая при этом, что следующая сила, приходящая к власти, продолжит путь к миру>, - написал Зурабян в соцсети.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире> из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение, которая состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений.