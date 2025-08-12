Вторник, 12 Августа 2025 14:39

АрмИнфо. Республиканская партия Армении (РПА) выражает серьёзную обеспокоенность по поводу трехстороннего меморандума, подписанного в Вашингтоне, расценивая его как очередной опасный (капитулянтский) документ, подписанный управленцами Армении под давлением азербайджанской агрессии, односторонних требований и геополитических процессов. Об этом говорится в заявлении партии.

Его авторы, высоко оценивая миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, считают необходимым зафиксировать, что подписанием данного соглашения авантюристские управленцы Армении ставят под угрозу суверенитет страны, а также жертвуют правами народа Арцаха, легитимизируя этнические чистки и насильственное выселение, осуществлённые бакинским режимом. В частности, меморандум отражает исключительно интересы Азербайджана, Турции и стран, руководствующихся геополитическим противостоянием на Южном Кавказе - в ущерб жизненно важным и безопасным интересам Армении. Меморандум также игнорирует обязательное требование вывода азербайджанских вооруженных сил с оккупированных территорий Армении. Документ не закрепляет никаких обязательств по освобождению незаконно удерживаемых армянских пленных и военно- политического руководства Арцаха, находящихся в бакинских тюрьмах. Вместо международно признанных гарантий неприкосновенности границ, безопасности и территориальной целостности Армении, в соглашении содержатся расплывчатые и безадресные обещания. В меморандуме отсутствуют положения о защите собственности, культурного и духовного наследия арцахских армян, а также их политических прав. Согласие Армении на

фактический роспуск Минской группы ОБСЕ - единственного международно признанного формата переговоров - является недопустимым отступлением от известных принципов урегулирования конфликта и результатом очевидного давления со стороны Азербайджана, что служит международным оправданием насильственного выселения арцахских армян.

"Односторонний удар, нанесённый режимом Пашиняна по армяно-российским союзническим отношениям без создания реалистичных альтернатив, нарушает военно-политическое равновесие и чреват новыми угрозами и

вызовами для государства. Как и в случае с другими важнейшими документами, содержание этого меморандума было скрыто от граждан Армении и Национального Собрания. Решения, имеющие жизненно важное значение, не могут приниматься режимом, лишённым легитимности внутри страны. Очевидно, что текущие события являются следствием болезненной, антигосударственной и антинациональной одержимости правящего режима и его лидера - во что бы то ни стало сохранить власть, даже ценой национальных и государственных интересов, путем геополитической авантюры. В этих условиях ни один документ,регулирующий армяно-азербайджанские отношения, включая Соглашение "О мире и установлении межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", не может способствовать установлению справедливого и устойчивого мира. Напротив, он серьёзно ограничит возможности Армении по обеспечению своей безопасности и суверенитета, связав руки внешней политике страны", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что понимая вызовы, вытекающие из данного процесса, и оценивая необходимые действия в сложившейся ситуации, РПА требует сделать приоритетом безотлагательное освобождение всех армянских пленных и незаконно удерживаемых лиц, находящихся в Азербайджане, без каких-либо предварительных условий обеспечить вывод азербайджанских вооружённых сил с оккупированных территорий Армении, не связывая этот процесс с неясным вопросом демаркации границ, зафиксировать защиту права на возвращение арцахских армян как составную часть устойчивого мира и стабильности в регионе, определить юридически обязательные международные гарантии безопасности и реалистичные механизмы защиты территориальной целостности Армении, а также мирного развития и жизненно важных интересов её граждан, отказаться от выполнения требования, подразумевающего роспуск Минской группы ОБСЕ. "Учитывая всё вышеизложенное, Республиканская партия Армении отвергает политический и дипломатический курс действующих управленцев, направленный на односторонние уступки и очередное попрание армянских интересов. Реальный мир и долгосрочная стабильность в регионе требуют решений, основанных на справедливости, сбалансированности и приемлемости для обеих сторон - а не на принуждении и геополитических сделках, навязанных извне. Признавая миролюбие и принцип суверенного открытия коммуникационных путей как основу внешней политики Армении, РПА не может принять провозглашение несправедливого, навязанного и ничем не гарантированного мира как реальное решение сложившейся ситуации, особенно в условиях продолжающегося попрания жизненных прав армянского народа, его территориальной целостности и достоинства, соответствующего суверенному государству", - подчеркивается в заявлении РПА.

Напомним, что 9 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.