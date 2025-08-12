Вторник, 12 Августа 2025 13:45

АрмИнфо. Неприемлемы и предосудительны очередные уступки, навязываемые Армении заявлением о трехсторонней встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года, а также соглашением между Арменией и Азербайджаном. С таким заявлением выступила оппозиционная фракция "Армения" Национального Собрания РА, касаясь обязательств, взятых премьер-министром Николом Пашиняном в рамках этих соглашений.

В частности, как отмечается в заявлении, таким образом осуществляется попытка легитимизировать этническую чистку и устранение армянского следа в Арцахе, оправдать захват армянских военнопленных и проводимые в их отношении незаконные судилищ, вытеснение Арцахской проблемы из международной повестки путем роспуска Минской группы ОБСЕ и оккупацию суверенных территорий Армении.

"Эти соглашения не только не устраняют враждебные действия в отношении Армении, но и обеспечивают Азербайджану беспрепятственное сообщение на суверенной территории Республики, создавая дополнительные условия для ограничения суверенитета страны и агрессии", - подчеркивается в заявлении.

В этом ключе в оппозиционной фракции обратили внимание, что в подписанных документах отсутствуют критерии справедливости в разрешении международных конфликтов, а также международные обязательства по обеспечению и защите свобод и основных прав человека. В частности, статьи 8-9 и статья 15 соглашения, содержат формулировки, которые, очевидно, будут использованы против всех армян, участвовавших в Арцахской освободительной борьбе. Кроме того, как заметили во фракции, они маскируют преступления Азербайджана и лишают армянскую сторону возможности использовать международный инструментарий для привлечения виновных в этих преступлениях к ответственности.

"Между тем, даже формально провозглашенные в подписанных документах положения об уважении принципа территориальной целостности, взаимной воле к установлению мира, невмешательстве во внутренние дела друг друга не предусматривают никаких международных гарантий. Они основаны исключительно на желании Азербайджана. Очевидно, что реальный региональный мир и долгосрочная стабильность, основанные на свободном самоопределении наций, требуют совпадения интересов, реального баланса сил, наличия международных гарантий ", - обратили внимание во фракции.

В связи с этим, фракция "Армения" подчеркнула необходимость укрепления внутренней и внешней систем безопасности Армении, национально- государственных институтов, а также привлечение внешних союзников. "Без осуществления вышеуказанных вопросов представленные документы свидетельствуют исключительно о большом ущербе, наносимом армянской стороне. Премьер-министр Никол Пашинян, в очередной раз, злоупотребляя своими полномочиями, установленными Конституцией и законами, пытается ввести армянский народ в заблуждение ложной пропагандой мира с целью обеспечения воспроизводства своего режима",

- заметили в политической силе. При этом в оппозиционной фракции уверены, что вырваться из порочной цепи навязываемых народу поражений, восстановить национальное достоинство и построить прочную государственность возможно, если исключить воспроизводство правящего в стране режима.

Напомним, что 9 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.