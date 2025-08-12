Вторник, 12 Августа 2025 13:40

АрмИнфо. Генеральная прокуратура требует от второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна и других лиц конфисковать 670 миллионов драмов, предоставленных семьям и пострадавшим в результате событий 1 марта.

Об этом Factor.am стало известно из судебно-информационной системы Datalex. Иск был получен 11 августа и подписан судьей Антикоррупционного суда Ашхен Гарслян.

Таким образом, Генеральная прокуратура требует от второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Сейрана Оганяна и бывшего заместителя министра обороны Юрия Хачатурова, подавая ретроспективный иск, солидарно конфисковать 670 миллионов драмов ущерба, возмещенного Республикой Армения.

Напомним, что 1 марта 2008 года после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер- Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования.

Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.

17 августа 2018 года Никол Пашинян заявил, что дело о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване полностью раскрыто. "Повторю еще раз и скажу это со всей ответственностью: нет варианта, чтобы кто-либо из преступников, их главарей смог бы избежать ответственности. Нет такого варианта", - подчеркнул он.

Отметим, однако, что до сих пор никто из ответственных лиц не понес соответствующего наказания за то преступление.