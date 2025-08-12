Вторник, 12 Августа 2025 13:38

АрмИнфо. Сегодня, 12 августа стартуют армяно- американские миротворческие совместные военные учения "ОРЕЛ ПАРТНЕР-2025"

Как передает пресс-служба оборонного ведомства, учения продлятся до 20 августа В них принимают участие военнослужащие миротворческой бригады ВС РА, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Учения предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации.

Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС РА.