Вторник, 12 Августа 2025 13:28

АрмИнфо. Партия "Страна для жизни" рассматривает подписанную в Вашингтоне декларацию, представляемую властями Армении как "успех" армянского народа, опасной предвыборной манипуляцией, полной рисков.

Как отмечается в заявлении политической силы, распространенном на странице в Фейсбук, таким образом, власти Армении в очередной раз пытаются преподносить стоящие перед страной вызовы как "беспрецедентный успех", обходя тот факт, что ценой за него стал отказ от Арцаха и провал переговоров с Азербайджаном.

В этом ключе в партии подчеркнули, что основным требованием Армении к Азербайджану и международному сообществу, в качестве предварительного условия для возможного реального мира, должно стать возвращение армянских военнопленных. "Кроме того, четкими и срочными обязательствами сторон должны быть вывод вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики и процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном ", - добавили в партии.

В этом ключе в политической силе обратили внимание, что в подписанном документе отсутствует обязательство Азербайджана разблокировать дороги, а есть только пункт о "важности открытия коммуникаций между двумя странами". "Очевидно, что действующие власти Армении не в состоянии защитить интересы страны, в том числе в рамках многосторонних документов, подписанных с Азербайджаном. Поэтому, для развития Армении и противостояния вызовам необходимо формирование новой власти, основными принципами управления которой будут предусмотрительность, профессионализм и преданность делу", - резюмировали в партии.

Напомним, что 9 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.