Вторник, 12 Августа 2025 12:59

АрмИнфо. Несмотря на решение Апелляционного уголовного суда о незаконности ареста бизнесмена Самвела Карапетяна, скорее всего, в сложившейся ситуации будет подано ходатайство о его продлении, которое должно быть рассмотрено судом. Об этом сообщает пресс-служба Совета по защите прав Карапетяна.

Между тем, как обратили внимание в Совете, по сути, решением суда было зафиксировано одно из основных нарушений закона, которое произошло до решения об аресте бизнесмена сроком на два месяца. "Только один судья Апелляционного уголовного суда мог согласиться с законностью ареста Самвела Карапетяна, и это был судья с самым низким рейтингом Армен Даниелян. Другие судьи Апелляционного уголовного суда уже зафиксировали, что как арест, так и обыск Самвела Карапетяна были незаконными", - отмечается в заявлении.

Однако, как заметили в Совете по защите прав Самвела Карапетяна, не смотря на это, бизнесмен уже 53 дня находится в заключении, а его арест до сих пор не был снят.

Напомним, что ранее, 11 августа, Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание известного армянского и российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.

Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. Накануне ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.