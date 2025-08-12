Вторник, 12 Августа 2025 11:10

АрмИнфо. Адвокат архиепископа Баграта Галстаняна Ованнес Худоян поделился в соцсети неопубликованными Следственным комитетом фрагментами разговоров его подзащитного.

<Поскольку предварительное следствие по делу <Священной борьбы> завершено, расскажу вам чистую правду.

Давайте посмотрим, как правоохранительные органы совместными усилиями обманули наше общество>, - написал он.

Так, согласно адвокату, в эпизоде с упоминанием <расстрела> (прилагается аудиозапись), следователь <симпровизировал>. В частности, в текст СК добавил слова, которых на оригинальной записи нет, а реальные пояснения намеренно опущены. <Это слышно в аудиозаписи, но следователь в текстовой версии не приводит слова <расстреливать зачем?>. После этой фразы запись обрывается, опуская ответ на вопрос <почему>, - пишет Худоян.

В другом случае запись обрывается, пропуская контекст, а потом продолжается с репликой, не имеющей отношение к записи того дня.

Коснувшись ходатайства генерального прокурора против депутата оппозиционной фракции <Айастан> Артура Саркисяна, адвокат указывает на то, что обсуждается формирование групп, создаётся контекст, затем мысль обрывается двоеточием, как будто представлены только соответствующие части.

<За мыслью <Я не буду повторять это, второй, третий раз> следует без двоеточия <Трудно изменить сознание людей>. Создаётся впечатление, что это и есть ход диалога, но мы видим, что значительная часть опущена, и та, и другая части также не связаны по содержанию.

Прокурор уже видит ответ на скрытую следователем причину: он совершил государственную измену>, - замечает Худоян.

<Материал, расшифрованный СНБ (прилагаются две фотографии), на основании которого в том числе было возбуждено дело, представлен как полноценный диалог. Здесь также после мысли <Я не буду повторять это во второй, в третий раз> без двоеточия следует <трудно изменить сознание людей>. Между тем, мы видим, что это вырезанная часть>, - пишет адвокат, что в этом случае также добавлены фразы, которые относятся к другому разговору.

Ованнес Худоян предлагает послушать запись полностью и самим решать, <о чём идёт речь>.

<Это лишь один эпизод пропагандистских трюков сфабрикованного дела>, - резюмирует он.

Напомним, 25 июня, после масштабных обысков, был арестован архиепископ Баграт Галстанян. Вместе с ним были задержаны Игорь Саркисян, Грайр Акопян, Давид Галстян, Мовсес Шарбатян, Арсен Казарян, Ара Ростомян, Тигран Галстян, Мигран Махсудян, Каро Окумушян, Агван Аршакян, Армен Алексанян, Лидия Манташян, Тигран Топалян, Айк Шахназарян, Армен Исраелян и Ваагн Чахалян. По данным Следственного комитета, задержанные подозреваются в подготовке вооруженного захвата власти, организации терактов и массовых беспорядков.