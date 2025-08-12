Вторник, 12 Августа 2025 10:57

АрмИнфо. Приказом министра юстиции Србуи Галян Вазген Мурадян назначен советником министра. Об этом сообщает Минюст.

Биографические данные Вазгена Мурадяна: С февраля по июнь 2022 года проходил профессиональную стажировку в сфере уголовного правосудия аппарата Защитника прав человека и в Управлении по защите прав человека в Вооружённых силах.

С 11 июля 2022 года по 7 ноября 2024 года занимал должность помощника заместителя Генерального прокурора Республики Армения.

С 7 ноября 2024 года по 11 августа 2025 года занимал должность советника, координирующего отдельные функции в структурных подразделениях Министерства юстиции Республики Армения.

Образование: В 2022-2024 годах обучался в магистратуре юридического факультета Ереванского государственного университета.

В 2016-2022 годах обучался на программе бакалавриата юридического факультета Ереванского государственного университета.