Вторник, 12 Августа 2025 10:54

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 12-го по 15-е августа включительно будет находиться в отпуске. Об этом сообщается на сайте правительства.

В период отпуска премьер-министра Республики Армения его с 12 по 13 августа 2025 года включительно будет заменять вице-премьер Мгер Григорян, а с 14 по 15 августа 2025 года включительно - вице-премьер Тигран Хачатрян.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 28 июля по 15 августа включительно (до этого он отдыхал 18-23 июля).

Однако решением вице-премьера РА Мгера Григоряна, замещавшего премьер-министра Никола Пашиняна во время отпуска, премьер-министр был отозван из отпуска 5 августа. 7 августа делегация во главе с премьер-министром отправилась в Вашингтон, где 8 августа премьер-министр встретился с президентом США Дональдом Трампом, после чего состоялась трёхсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента США и президента Азербайджана. После этого ин давал интервью и провел ряд телефонных разговоров.