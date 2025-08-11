Понедельник, 11 Августа 2025 20:43

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи. Об этом сообщает МИД РА.

В разговоре Мирзоян рассказал о результатах встреч, состоявшихся в Вашингтоне 8 августа 2018 года, в том числе достигнутых договоренностей о децентрализации и развитии региональных коммуникаций. Мирзоян подчеркнул, что, как неоднократно заявляла Республика Армения, Вашингтонская декларация отражает тот факт, что эксплуатация инфраструктур, в том числе тех, которые будут построены в Армении при американском партнерстве, будет осуществляться в рамках территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции страны. Мирзоян поблагодарил Сейеда Аббаса Арагчи за принципиальное упоминание Вашингтонских договоренностей. Собеседники обменялись мнениями о подготовке предстоящих консультаций и контактов на высоком уровне между Арменией и Ираном.