Понедельник, 11 Августа 2025 19:41

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает МИД РА.

Сообщается, что Мирзоян представил российскому коллеге договоренности, достигнутые в Вашингтоне 8 августа, в частности, парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном, совместное заявление о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также подчеркнул подтвержденные основополагающие принципы в вопросе разблокирования региональных коммуникаций.

Министр Мирзоян выразил благодарность за поздравления и поддержку министра иностранных дел России, в связи с этим важным событием. Собеседники также затронули вопросы двустороннего сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации